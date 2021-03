மாநில செய்திகள்

தி.மு.க. கூட்டணியில் 5 இடங்கள் ஒதுக்கீடு ம.தி.மு.க., விடுதலை சிறுத்தைகளுடன் பேச்சுவார்த்தை தொடங்கியது + "||" + DMK The MDMK, which has been allotted 5 seats in the alliance, has started talks with the Liberation Tigers of Tamil Eelam

தி.மு.க. கூட்டணியில் 5 இடங்கள் ஒதுக்கீடு ம.தி.மு.க., விடுதலை சிறுத்தைகளுடன் பேச்சுவார்த்தை தொடங்கியது