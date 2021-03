மாநில செய்திகள்

நரேந்திரமோடி, அமித்ஷா, நட்டா உள்ளிட்ட பா.ஜ.க. தலைவர்களுக்கு திடீர் தமிழ் காதல் ஏன்? கி.வீரமணி கேள்வி + "||" + Why the sudden Tamil love for BJP leaders including Narendra Modi, Amit Shah, Natta? Question by K. Veeramani

நரேந்திரமோடி, அமித்ஷா, நட்டா உள்ளிட்ட பா.ஜ.க. தலைவர்களுக்கு திடீர் தமிழ் காதல் ஏன்? கி.வீரமணி கேள்வி