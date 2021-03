மாநில செய்திகள்

'தி.மு.க.வை ஆட்சிக்கு வரவிடக்கூடாது என்பதுதான் எங்களின் ஒரே இலக்கு' டி.டி.வி.தினகரன் பேட்டி + "||" + 'Our only goal is not to bring the DMK to power' DTV Dinakaran interview

'தி.மு.க.வை ஆட்சிக்கு வரவிடக்கூடாது என்பதுதான் எங்களின் ஒரே இலக்கு' டி.டி.வி.தினகரன் பேட்டி