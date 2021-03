மாநில செய்திகள்

அ.தி.மு.க.வுடன், த.மா.கா. நிர்வாகிகள் 2-ம் கட்ட பேச்சுவார்த்தை ஜான்பாண்டியனும் சந்தித்து பேசினார் + "||" + With the AIADMK, the TMC Johnpandian also met with executives in Phase 2 of the talks

அ.தி.மு.க.வுடன், த.மா.கா. நிர்வாகிகள் 2-ம் கட்ட பேச்சுவார்த்தை ஜான்பாண்டியனும் சந்தித்து பேசினார்