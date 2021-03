மாநில செய்திகள்

வாக்குச்சாவடிகளில் ஓட்டு போட கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிறப்பு வசதி தலைமை தேர்தல் அதிகாரி தகவல் + "||" + Chief Electoral Officer informs special facility for corona patients to vote at polling booths

வாக்குச்சாவடிகளில் ஓட்டு போட கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிறப்பு வசதி தலைமை தேர்தல் அதிகாரி தகவல்