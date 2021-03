மாநில செய்திகள்

‘தினமலர்' பத்திரிகை முன்னாள் ஆசிரியர் ஆர்.கிருஷ்ணமூர்த்தி காலமானார் இறுதிச் சடங்குகள் இன்று நடக்கிறது + "||" + R. Krishnamurthy, former editor of 'Dinamalar' newspaper, passed away today

