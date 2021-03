மாநில செய்திகள்

குமரியில் தேர்தல் பாதுகாப்பு பணிக்கு வந்துள்ள 79 துணை ராணுவப் படையினருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி போடப்பட்டது + "||" + Corona vaccinated 79 paramilitary personnel who were on election security duty in Kumari

குமரியில் தேர்தல் பாதுகாப்பு பணிக்கு வந்துள்ள 79 துணை ராணுவப் படையினருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி போடப்பட்டது