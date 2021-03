மாநில செய்திகள்

பதிவுகளை மாற்றும் நோக்கத்தில் எலக்ட்ரானிக் ஓட்டு எந்திரத்துக்குள் எந்த அலைவரிசை மூலமாகவும் நுழைய முடியாது; தலைமை தேர்தல் அதிகாரி உறுதி + "||" + The electronic voting machine cannot be entered by any frequency for the purpose of changing records; Chief Electoral Officer

