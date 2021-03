மாநில செய்திகள்

அ.தி.மு.க. கூட்டணியில் இருந்து நடிகர் கருணாஸ் விலகல்; எதிர்ப்பு பிரசாரம் செய்ய உள்ளதாக அறிவிப்பு + "||" + Actor Karunas withdraws from ADMK alliance; Announcement that there is to protest

அ.தி.மு.க. கூட்டணியில் இருந்து நடிகர் கருணாஸ் விலகல்; எதிர்ப்பு பிரசாரம் செய்ய உள்ளதாக அறிவிப்பு