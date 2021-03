மாநில செய்திகள்

3-வது அணியில் நம்பிக்கை இல்லை என்று கூறிவிட்டு காங்கிரஸ் கட்சி எங்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது உண்மை + "||" + It is true that the Congress party negotiated with us saying that they did not trust the 3rd team

