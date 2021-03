மாநில செய்திகள்

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தால் ரத்து செய்யப்பட்ட 2 எம்.டெக். பாடப்பிரிவுகளுக்கு மத்திய அரசின் இடஒதுக்கீட்டின்படி மாணவர் சேர்க்கை + "||" + 2 M.Tech canceled by Anna University. Admission of students as per the reservation of the Central Government for the courses

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தால் ரத்து செய்யப்பட்ட 2 எம்.டெக். பாடப்பிரிவுகளுக்கு மத்திய அரசின் இடஒதுக்கீட்டின்படி மாணவர் சேர்க்கை