மாநில செய்திகள்

3 நாட்களாக தொடர்ந்து அதிகரிப்பு தமிழகத்தில் 567 பேர் கொரோனாவால் பாதிப்பு + "||" + 567 people affected by corona in Tamil Nadu for 3 consecutive days

3 நாட்களாக தொடர்ந்து அதிகரிப்பு தமிழகத்தில் 567 பேர் கொரோனாவால் பாதிப்பு