மாநில செய்திகள்

திருச்சியில் நடந்த பிரமாண்ட பொதுக்கூட்டத்தில் 7 உறுதிமொழிகள் வெளியீடு குடும்ப தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ.1,000 மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்தார் + "||" + MK Stalin announces Rs.1,000 per month to family heads for release of 7 pledges at a grand public meeting in Trichy

திருச்சியில் நடந்த பிரமாண்ட பொதுக்கூட்டத்தில் 7 உறுதிமொழிகள் வெளியீடு குடும்ப தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ.1,000 மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்தார்