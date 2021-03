மாநில செய்திகள்

தேமுதிகவிற்கு 13 தொகுதிகளை ஒதுக்க அதிமுக முன்வந்திருப்பதாக தகவல் + "||" + AIADMK has reportedly offered to allot 13 constituencies to DMDK

