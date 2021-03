மாநில செய்திகள்

சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: திமுக கூட்டணியில் ஆதித் தமிழர் பேரவைக்கு ஒரு தொகுதி ஒதுக்கீடு + "||" + Legislative Assembly Election: Allocation of one constituency to the Adith Tamil Assembly in the DMK alliance

சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: திமுக கூட்டணியில் ஆதித் தமிழர் பேரவைக்கு ஒரு தொகுதி ஒதுக்கீடு