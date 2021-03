மாநில செய்திகள்

நள்ளிரவில் தொகுதிப் பங்கீடு இறுதி செய்யப்பட்டது மக்கள் நீதி மய்யம் 154 இடங்களில் போட்டி ச.ம.க.வுக்கு 40 தொகுதிகள்; ஜனநாயக கட்சிக்கு 40 தொகுதிகள் + "||" + Constituency allocation finalized at midnight People's Justice Center 154 seats 40 seats for rival SEP; 40 constituencies for the Democrats

நள்ளிரவில் தொகுதிப் பங்கீடு இறுதி செய்யப்பட்டது மக்கள் நீதி மய்யம் 154 இடங்களில் போட்டி ச.ம.க.வுக்கு 40 தொகுதிகள்; ஜனநாயக கட்சிக்கு 40 தொகுதிகள்