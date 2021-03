மாநில செய்திகள்

ஏ.டி.எம்.மில் நிரப்ப ஸ்கூட்டரில் எடுத்துச்சென்ற ரூ.14½ லட்சம் பறிமுதல் + "||" + Seizure of Rs 14 lakh taken on a scooter to fill up at an ATM

ஏ.டி.எம்.மில் நிரப்ப ஸ்கூட்டரில் எடுத்துச்சென்ற ரூ.14½ லட்சம் பறிமுதல்