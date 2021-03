மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெறுவோரின் எண்ணிக்கை மீண்டும் 4 ஆயிரத்தை கடந்தது + "||" + In Tamil Nadu, the number of people receiving treatment for corona has again crossed 4,000

