மாநில செய்திகள்

கொரோனா பரவுவதை தடுக்க நடவடிக்கை வாக்காளர்களுக்கு கையுறை வழங்கப்படும் தலைமை தேர்தல் அதிகாரி தகவல் + "||" + The Chief Electoral Officer informed that gloves will be issued to the voters for action to prevent the spread of corona

கொரோனா பரவுவதை தடுக்க நடவடிக்கை வாக்காளர்களுக்கு கையுறை வழங்கப்படும் தலைமை தேர்தல் அதிகாரி தகவல்