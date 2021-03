மாநில செய்திகள்

அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் முதலமைச்சர், துணை முதலமைச்சருடன் எல்.முருகன் சந்திப்பு + "||" + L. Murugan meets the Chief Minister and Deputy Chief Minister at the AIADMK headquarters

அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் முதலமைச்சர், துணை முதலமைச்சருடன் எல்.முருகன் சந்திப்பு