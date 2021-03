மாநில செய்திகள்

மக்களின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப வளர்ச்சி திட்டங்கள் ‘கன்னியாகுமரி குட்டி சிங்கப்பூராக மாறும்; இழந்த பெருமையை மதுரை பெறும்’ + "||" + Development projects according to the wishes of the people ‘Kanyakumari will become Little Singapore; Madurai will regain lost pride '

மக்களின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப வளர்ச்சி திட்டங்கள் ‘கன்னியாகுமரி குட்டி சிங்கப்பூராக மாறும்; இழந்த பெருமையை மதுரை பெறும்’