மாநில செய்திகள்

திருவள்ளுவரின் உன்னதமான அறவுரைகளை நாம் உள்வாங்கிக் கொள்ளவேண்டும்: ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் + "||" + We must embrace the classic teachings of Thiruvalluvar: President Ramnath

திருவள்ளுவரின் உன்னதமான அறவுரைகளை நாம் உள்வாங்கிக் கொள்ளவேண்டும்: ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த்