மாநில செய்திகள்

நீதிபதிக்கு எதிராக வழக்கு தொடர காரணமானவர்களை கண்டறிய துணை போலீஸ் கமிஷனர் நியமனம் ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + The court ordered the appointment of a deputy police commissioner to find those responsible for prosecuting the judge

நீதிபதிக்கு எதிராக வழக்கு தொடர காரணமானவர்களை கண்டறிய துணை போலீஸ் கமிஷனர் நியமனம் ஐகோர்ட்டு உத்தரவு