மாநில செய்திகள்

சட்டசபை தேர்தலில் போட்டியிடும் அ.ம.மு.க.வின் 15 பேர் கொண்ட முதல் கட்ட வேட்பாளர்கள் பட்டியல் டி.டி.வி.தினகரன் வெளியிட்டார்