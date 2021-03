மாவட்ட செய்திகள்

நீலகிரியில் முகக்கவசம் அணியாவிட்டால் 6 மாதம் சிறை - மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு + "||" + 6 months imprisonment for not wearing face mask in Nilgiris - District Collector's notice

நீலகிரியில் முகக்கவசம் அணியாவிட்டால் 6 மாதம் சிறை - மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு