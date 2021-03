மாநில செய்திகள்

திமுக கூட்டணியில் மார்க்சிஸ்ட் கட்சிக்கான தொகுதி பங்கீடு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது + "||" + The DMK has signed a block allocation agreement with the Marxist Party

திமுக கூட்டணியில் மார்க்சிஸ்ட் கட்சிக்கான தொகுதி பங்கீடு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது