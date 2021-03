மாநில செய்திகள்

அ.ம.மு.க. கூட்டணியில் எஸ்.டி.பி.ஐ. கட்சிக்கு 6 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு + "||" + A. H. Mu ka. STBI in alliance Allocation of 6 constituencies per party

அ.ம.மு.க. கூட்டணியில் எஸ்.டி.பி.ஐ. கட்சிக்கு 6 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு