மாநில செய்திகள்

அரசு மருத்துவமனையில் முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டார் + "||" + First Minister Edappadi Palanisamy was vaccinated at a government hospital

அரசு மருத்துவமனையில் முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டார்