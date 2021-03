மாநில செய்திகள்

வீட்டில் ஒருவருக்கு வேலை; கியாஸ் சிலிண்டருக்கு ரூ.100 மானியம் அ.ம.மு.க. தேர்தல் அறிக்கையில் உறுதி + "||" + Work for someone at home; Rs 100 subsidy for gas cylinder Confirmed in the election statement

