தமிழகத்தில் இதுவரை நடைபெற்ற சோதனையில் ரூ.100 கோடி ரொக்கம், தங்கம் பறிமுதல்; தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி

மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் இதுவரை நடைபெற்ற சோதனையில் ரூ.100 கோடி ரொக்கம், தங்கம் பறிமுதல்; தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி + "||" + Action to prevent voters from being paid; 100 crore cash, gold seized in raids in Tamil Nadu so far; Election Commission Action

தமிழகத்தில் இதுவரை நடைபெற்ற சோதனையில் ரூ.100 கோடி ரொக்கம், தங்கம் பறிமுதல்; தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி