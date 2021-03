மாநில செய்திகள்

தொழில் நிறுவனங்களில் 75 சதவீத வேலைகளை தமிழர்களுக்கே வழங்க சட்டம்; நகர பஸ்களில் பெண்களுக்கு இலவச பயணம்; தேர்தல் அறிக்கையை மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டார் + "||" + Legislation to provide 75 per cent employment in businesses to Tamils; Free travel for women on city buses; MK Stalin released the election statement

