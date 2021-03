மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தின் நிகழ்காலம், எதிர்காலத்தை மனதில் வைத்து தேர்தல் அறிக்கை உருவாக்கப்பட்டு உள்ளது; மு.க.ஸ்டாலின் பெருமிதம் + "||" + The election manifesto has been prepared keeping in mind the present and future of Tamil Nadu; Pride of MK Stalin

தமிழகத்தின் நிகழ்காலம், எதிர்காலத்தை மனதில் வைத்து தேர்தல் அறிக்கை உருவாக்கப்பட்டு உள்ளது; மு.க.ஸ்டாலின் பெருமிதம்