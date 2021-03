மாநில செய்திகள்

தி.மு.க. தேர்தல் அறிக்கைக்கு கே.எஸ்.அழகிரி வரவேற்பு 'ஆட்சி மாற்றத்துக்கு அடித்தளமாக அமையும்' + "||" + DMK KS Alagiri welcomes election manifesto 'will be the basis for regime change'

தி.மு.க. தேர்தல் அறிக்கைக்கு கே.எஸ்.அழகிரி வரவேற்பு 'ஆட்சி மாற்றத்துக்கு அடித்தளமாக அமையும்'