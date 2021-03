மாநில செய்திகள்

வேட்பாளர்களின் உடல் நலனை பரிசோதிக்க வேண்டும் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு தங்கர் பச்சான் கோரிக்கை + "||" + Thangar Bachchan's request to the Election Commission to examine the health of the candidates

வேட்பாளர்களின் உடல் நலனை பரிசோதிக்க வேண்டும் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு தங்கர் பச்சான் கோரிக்கை