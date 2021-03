மாநில செய்திகள்

பொய் வாக்குறுதிகள் இருட்டாய் கவிந்திருக்கும் சூழலில் கையில் ‘டார்ச் லைட்' வைத்து ஒளிகாட்டும் வேட்பாளர்களை ஆதரியுங்கள் + "||" + Support candidates with torchlight in hand in the face of false promises

