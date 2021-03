மாநில செய்திகள்

தேர்தல் பிரசாரத்தில் சிறுவர்களை பயன்படுத்தினால் நடவடிக்கை தலைமை தேர்தல் அதிகாரி தகவல் + "||" + Chief Electoral Officer informed of the action if boys are used in election campaign

