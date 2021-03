மாநில செய்திகள்

‘எடப்பாடி பழனிசாமி பெயரில் சொந்த வீடு, நிலம் இல்லை’ சொத்து பட்டியலில் புதிய தகவல் + "||" + New information on the property list of 'Edappadi Palanisamy own house, no land'

‘எடப்பாடி பழனிசாமி பெயரில் சொந்த வீடு, நிலம் இல்லை’ சொத்து பட்டியலில் புதிய தகவல்