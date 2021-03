மாநில செய்திகள்

திண்டுக்கல்லில், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு வேட்பாளரை ஆதரித்து 2 கி.மீட்டர் நடந்து சென்று வீதி, வீதியாக மு.க.ஸ்டாலின் வாக்கு சேகரிப்பு + "||" + In Dindigul, MK Stalin walked 2 km in support of the Marxist Communist candidate and collected votes on the streets.

திண்டுக்கல்லில், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு வேட்பாளரை ஆதரித்து 2 கி.மீட்டர் நடந்து சென்று வீதி, வீதியாக மு.க.ஸ்டாலின் வாக்கு சேகரிப்பு