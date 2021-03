மாநில செய்திகள்

கோவை ரேஸ்கோர்ஸ் பகுதியில் நடைபயிற்சி சென்று வாக்கு சேகரித்த கமல்ஹாசன் + "||" + Kamal Haasan went for a walk in the Coimbatore Racecourse area and collected votes

