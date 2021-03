மாநில செய்திகள்

பொது சின்னம் கேட்டு சமத்துவ மக்கள் கட்சி உள்ளிட்ட 3 அரசியல் கட்சிகள் வழங்கும் விண்ணப்பத்தை இன்று மாலைக்குள் பரிசீலிக்க வேண்டும் + "||" + The application submitted by 3 political parties, including the Equality People's Party, asking for a common symbol should be considered by this evening

