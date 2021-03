மாநில செய்திகள்

‘தமிழகத்தில் நீர் மேலாண்மையை உருவாக்குவதே எனது லட்சியம்’ தேர்தல் பிரசாரத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு + "||" + Edappadi Palanisamy's speech during the election campaign 'My ambition is to create water management in Tamil Nadu'

‘தமிழகத்தில் நீர் மேலாண்மையை உருவாக்குவதே எனது லட்சியம்’ தேர்தல் பிரசாரத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு