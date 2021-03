மாநில செய்திகள்

சேலம்: கொண்டலாம்பட்டி புத்தூரில் சொத்து தகராறில் அண்ணனை சுட்டுக்கொன்ற தம்பி + "||" + Salem: The brother who shot his brother in a property dispute in Kondalampatti Puthur

சேலம்: கொண்டலாம்பட்டி புத்தூரில் சொத்து தகராறில் அண்ணனை சுட்டுக்கொன்ற தம்பி