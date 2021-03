மாநில செய்திகள்

நேருக்கு நேர் சந்தித்த பொன்.ராதாகிருஷ்ணன், விஜய் வசந்த் - கைகுலுக்கி பரஸ்பரம் வாழ்த்து + "||" + Pon.Radhakrishnan and Vijay Vasant met face to face and shook hands and greeted each other

நேருக்கு நேர் சந்தித்த பொன்.ராதாகிருஷ்ணன், விஜய் வசந்த் - கைகுலுக்கி பரஸ்பரம் வாழ்த்து