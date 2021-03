மாநில செய்திகள்

‘பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான சூழ்நிலை அமைய அ.தி.மு.க. கூட்டணிக்கு வாக்களியுங்கள்’ கும்மிடிப்பூண்டியில் அன்புமணி பிரசாரம் + "||" + ‘The AIADMK wants to create a safe environment for women. Vote for the Alliance 'Anbumani campaign in Gummidipoondi

‘பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான சூழ்நிலை அமைய அ.தி.மு.க. கூட்டணிக்கு வாக்களியுங்கள்’ கும்மிடிப்பூண்டியில் அன்புமணி பிரசாரம்