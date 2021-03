மாநில செய்திகள்

எனது முழுகவனமும் விருத்தாசலம் மீது தான் இருக்கும் அனைத்து தொகுதிகளுக்கும் பிரசாரத்துக்கு செல்லப்போவதில்லை பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி + "||" + My whole focus is not going to campaign for all the constituencies that are on Vriddhachalam Interview with Premalatha Vijayakanth

