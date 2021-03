மாநில செய்திகள்

மக்கள் நீதி மய்யம் வேட்பாளர் சந்தோஷ் பாபுவுக்கு கொரோனா பிரசாரத்தில் உடன் சென்றவர்கள் அதிர்ச்சி + "||" + People who accompanied People's Justice Center candidate Santosh Babu in the Corona campaign were shocked

மக்கள் நீதி மய்யம் வேட்பாளர் சந்தோஷ் பாபுவுக்கு கொரோனா பிரசாரத்தில் உடன் சென்றவர்கள் அதிர்ச்சி