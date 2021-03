மாநில செய்திகள்

‘‘விலையில்லா வாஷிங்மெஷின் நிச்சயம் வீடு தேடி வரும்’’ தேர்தல் பிரசாரத்தின் போது ஓ.பன்னீர்செல்வம் பேச்சு + "||" + O. Panneerselvam's speech during the election campaign

