மாநில செய்திகள்

துயர் துடைக்கும் அரசாக அ.தி.மு.க. இருக்கிறது தி.மு.க ஆட்சியில் ஏழை மக்களுக்கு, 100 ரூபாய் கூட கொடுத்ததில்லை எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு + "||" + AIADMK as a government to alleviate grief Edappadi Palanisamy's speech that even 100 rupees was not given to the poor people in the DMK regime

துயர் துடைக்கும் அரசாக அ.தி.மு.க. இருக்கிறது தி.மு.க ஆட்சியில் ஏழை மக்களுக்கு, 100 ரூபாய் கூட கொடுத்ததில்லை எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு