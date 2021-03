மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் இதுவரை தபால் ஓட்டுக்காக 2 லட்சத்து 45 ஆயிரம் விண்ணப்பங்கள் வினியோகம் + "||" + Distribution of 2 lakh 45 thousand applications for postage in Tamil Nadu so far

தமிழகத்தில் இதுவரை தபால் ஓட்டுக்காக 2 லட்சத்து 45 ஆயிரம் விண்ணப்பங்கள் வினியோகம்