மாநில செய்திகள்

தேர்தல் முடியும் வரை டாஸ்மாக் கடைகளை மூடக்கோரி வழக்கு ஐகோர்ட்டில் விரைவில் விசாரணை + "||" + The case seeking closure of Tasmac stores till the end of the election will be heard soon in the I-Court

தேர்தல் முடியும் வரை டாஸ்மாக் கடைகளை மூடக்கோரி வழக்கு ஐகோர்ட்டில் விரைவில் விசாரணை